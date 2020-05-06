МФЦ начинает прием по предварительной записи

Сеть центров «Мои документы» начинает прием заявителей на получение госуслуг. Предварительная запись осуществляется по телефону колл-центра (8692) 41-71-00 или через портал мфц92.рф.

Сопровождающих в МФЦ впускать не будут. Проход пофамильный по паспорту только для записавшихся на прием. На входе посетителей будут тщательно дезинфицировать.

Если по пути вас остановит патруль, позвоните по телефону колл-центра. Специалист МФЦ подтвердит, что вы идете на прием по записи.