Междугородные автобусы отменены до 11 мая

Движение междугородного транспорта в Крыму полностью остановлено. Пригородное сообщение осуществляется в утренние и вечерние часы: с 6.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Крымавтотранс информирует, что до 11 мая продлен запрет на междугородные пассажирские перевозки. Продажа проездных документов на транспорт, следующий по междугородным маршрутам от автостанций предприятия, на этот период не проводится.

Пассажирам рекомендовано перед поездкой уточнить информацию о расписании движения пригородного транспорта по телефону +7 (978) 835-75-57.