Георгиевские ленточки раздают бесконтактно

В Севастополе запустили традиционную акцию «Георгиевская ленточка» с поправкой на пандемию коронавируса.

В этом году волонтеры не раздают ленты на улице. Их передали с соблюдением всех норм безопасности на специальные точки раздачи. С 4 по 9 мая Георгиевскую ленту можно получить бесконтактно на заправках, в продуктовых магазинах и через волонтерский штаб «Мы вместе».

Георгиевская ленточка — символ военной славы. Носящий ее демонстрирует гордость за Победу в Великой Отечественной войне.