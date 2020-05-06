Экономику города начнут возвращать к жизни с 12 мая

Он намерен издать указ, который позволит с 12 мая начать работу судостроительным, судоремонтным, приборостроительным предприятиям, а также предприятиям, чье производство связано с обработкой маталлов. Кроме того, к производственной деятельности смогут вернуться предприятия легкой промышленности, в том числе текстильного производства, а также деревообрабатывающие предприятия, в том числе по производству мебели.

— Все эти виды предприятия смогут приступать к работе, для чего им соответствующим образом необходимо получить электронные пропуска и подписаться под требованиями Роспотребнадзора. Мы все запускаем этапно и так же этапно будем проверять предприятия на качествннное выполнение взятых на себя обязательств. В случае попустительства, они будут закрываться через суд, и это уже будет совершенно другая история, — пригрозил М.Развожаев.