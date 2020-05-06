Архив открыл доступ к документам о войне и о послевоенном возрождении Севастополя

Несмотря на введенные ограничения по празднованию 75-летия Великой Победы и перенос даты проведения Парада Победы, различные городские структуры предоставляют севастопольцам новые возможности приобщиться к знаковой для страны дате.

Узнать имена героев

На сайте ГКУ «Архив города Севастополя» недавно открыт раздел «75-й годовщине Великой Победы посвящается». Документы из фондов ГКУ «Архив города Севастополя» — газеты, боевые листки, агитационные плакаты периода Великой Отечественной войны, краткая информация о героях обороны и освобождения Севастополя, — все это теперь доступно на сайте архива ­sevarchiv.ru.

Еще одна ссылка открывает доступ к выставкам архивных документов, посвященным истории Севастополя в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Кроме того, подготовлена и впервые размещена в открытом доступе информация, содержащая сведения о лицах, награжденных медалью «За оборону Севастополя». Вся представленная информация систематизирована в алфавитном порядке, в базе данных имеется возможность поиска и печати найденных сведений.

Третий «трудовой»

Для знатоков и любителей истории Севастополя, а также краеведов организована выставка, посвященная восстановлению Севастополя после Великой Отечественной войны с 1944-го по 1954 год.

Это впечатляющий документальный рассказ о том, как возрождали город из руин и пепла. Представленная информация позволяет в документах и фотографиях оценить этапы развития важнейших структур города, узнать историю городских предприятий. Например, Севастопольского торгового порта, который до войны был крупнейшим пунктом внутренней и внешней торговли на юге СССР. В городе действовали новые электростанции, в том числе Севастопольская ГРЭС, мощность которой в пять раз превышала все электростанции Крыма до революции 1917 года.

Как следует из документов, в Севастополе работал один из самых мощных в СССР хладокомбинатов, автоматическая телефонная станция на 10 тысяч номеров, была проложена трамвайная линия протяженностью 18 км, соединявшая город с Балаклавой.

К началу войны в городе проживали 112 тысяч человек, и это был красивый благоустроенный город и надежный форпост юга страны.

250-дневная оборона, варварские бомбардировки и последующие месяцы оккупации превратили Севастополь в руины. Захватчики разграбили все предприятия, уничтожили инженерные сети и довоенный жилой фонд (5379 домов из 6402). После освобождения в Севастополе оставалось всего три тысячи жителей, и после победы руководство страны поставило задачу в кратчайшие сроки восстановить город и базу флота.

Одновременно с восстановлением инфраструктуры военно-морской базы приступили к восстановлению, строительству объектов городского хозяйства, жилфонда, объектов коммунально-бытового и культурного назначения.

Интересная деталь, спустя всего лишь неделю после освобождения города численность населения составляла уже 10 тысяч человек, а к концу 1944 года — приблизилась к 47 тысячам.

Разумеется, восстановительные работы не могли начаться без разминирования. Всего было обезврежено более 260 тысяч мин.

Потом стали расчищать улицы, дороги, заводские территории, здания, дворы, ремонтировать то, что можно было приспособить под жилье, медучреждения, школы и детские сады.

В 1948 году вступила в строй автоматическая телефонная станция, восстановлены здания Морской библиотеки, Музея Черноморского флота, Биологической станции Академии наук СССР и другие объекты. Строители восстановили и вновь построили 250 тысяч кв.м жилья.

Таков был краткий итог первого этапа восстановительных работ в Севастополе. За ним последовал второй, предусматривающий возрождение города за 3-4 года.

В 1949 году был утвержден генеральный план восстановления и реконструкции Севастополя на период до 1970 года, разработанный сотрудниками Севастопольского горпроекта, а в 1954-м севастопольцы рапортовали о завершении восстановления жилого фонда и городского хозяйства в объемах, превышающих довоенные.

Так свершался новый подвиг Севастополя, вошедший в историю как третий, «трудовой».

В качестве иллюстрации на сайте приведены интереснейшие документы: Приказ народного комиссариата по строительству СССР от 27 апреля 1944 года №0208 о выполнении постановления Государственного комитета обороны от 26 апреля 1944 года о восстановлении Севастополя, уникальные фотографии. Например, восстановления здания вокзала железнодорожной станции «Севастополь» (1946 год) или строительства троллейбусной линии на Красном спуске, датированное 1948 годом, разборки завалов на Большой Морской (1948 год), на проспекте Нахимова (1952 год), создания сквера на площади Ушакова.

А чего стоит фото, запечатлевшее исторический монтаж шпиля на здании Матросского клуба в 1954 году.

Символически смотрится сегодня и фото реставрации здания Севастопольской картинной галереи (ныне — Художественный музей им.Крошицкого) — прошло больше 70 лет, а облик здания, в поясах строительных лесов, практически не изменился.

Все эти фотографии особенно интересно рассматривать именно теперь, когда вокруг темы воссоздания послевоенного архитектурного облика разгорелись столь жаркие споры.