Вечный огонь на Сапун-горе зажгут 9 мая

На Мемориальном комплексе «Сапун-гора» в День Победы состоится церемония зажжения Вечного огня после реставрации Обелиска Славы.

Ремонтно-восстановительные работы на Сапун-горе начались в ноябре 2019 года. Вечный огонь в лампадке торжественно перенесли в здание дирекции Музея-заповедника.

Вернут огонь к подножию обелиска в День Победы.

Из-за введенного в Севастополе режима самоизоляции 9 мая торжественную часть мероприятия и концертную программу проведут в онлайн-формате. Трансляцию можно смотреть на сайте музея и в соцсетях.

Церемония начнется в 8.30.

Вечный огонь был зажжен у Обелиска Славы на Сапун-горе в 1970 году.

Справка

При освобождении Севастополя на Сапун-горе проходил один из наиболее значимых штурмов.

Первый военно-полевой музей был открыт здесь в 1945 году, уже через год после освобождения Севастополя. Сейчас на Сапун-горе большой мемориальный комплекс, включающий парк, часовню, мемориальные стены, обелиск воинам-освободителям и Вечный огонь, диораму штурма Сапун-горы и выставку военной техники под открытым небом.