В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

За сутки выявлены 17 новых заболевших. Это максимальный прирост заболевших с начала пандемии, сообщили на ежедневном совещании по предупреждению распространения заражения.

«За истекшие сутки у нас 17 заболевших. Четыре человека — это старый джанкойский очаг. Уже в нем были зафиксированы заболевания. 10 человек — это терапевтическое отделение Алуштинской больницы, которое находится в обсерваторе, — два врача и восемь пациентов. Один человек — приехавший из Санкт- Петербурга, один — из Тольятти и один в Сакском районе», — доложил на штабе глава республики Сергей Аксенов.

Под медицинским наблюдением находятся 1927 человек: дома — 953 человек, в стационарах —120, изолированы в обсерваторы — 854 человек, выздоровели 40.

Первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией в Республике Крым был зафиксирован 4 мая: женщина 1950 года рождения умерла в Сакской горбольнице. Она была госпитализирована с пневмонией и находилась на кислородной поддержке. Позже у нее подтвердился коронавирус. Смерть наступила от острой сердечной недостаточности: женщина страдала от ишемической болезни сердца, сахарного диабета и ожирения.

В Крыму еще два тяжелых коронавирусных больных: женщина 1925 года рождения в Алуште и еще один пациент — в Евпаторийской горбольнице.