Специалисты ЧФ продолжают дезинфекцию объектов флота и города

Были продезинфицированы как историческая так и современная территории учебного заведения, включая здания, прилегающие к ним территории и дороги. Специальная обработка осуществлялась при помощи авторазливочных станций АРС-14КМ и тепловых машин ТМС-65У.

Внутренние помещения училища, учебные классы, кафедры и лаборатории были обработаны универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К.

Военные химики продолжают ежедневно обрабатывать специальным раствором улицы во всех районах Севастополя в соответствии с согласованным с правительством города ежедневным планом. С начала проведения дезинфекции уже обработано более 200 улиц.

Всего в мероприятиях по дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники из состава подразделений РХБЗ армейского корпуса ЧФ, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.