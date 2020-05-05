Подсчитаны квоты на отстрел оленей, косуль и муфлонов

В Севастополе объявлены публичные обсуждения квот на охоту на территории охотугодий на период с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года, организованные Севприроднадзором на своем сайте.

Распределение квот на отстрел проводится для рационального использования ресурсов охотугодий, относящихся к Балаклавскому, Орлиновскому, Терновскому, Верхнесадовскому муниципальным округам Севастополя. Лимит добычи устанавливается на оленя благородного, косулю европейскую, муфлона европейского.

Всего в охотничьих угодьях Севастополя на 1 апреля 2020 года насчитывается 600 особей оленя благородного, 691 — косули, 104 — муфлона. Предлагается в охотсезон с 1 августа 2020-го до 1 августа 2021 года произвести отстрел 60 оленей, что составляет 10% от общей численности; 55 косуль (8%), четыре муфлона (3,8%).

Анализ состояния популяций видов охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит добычи, за последние два года имеет положительную динамику роста численности. В сравнении с 2019 годом численность оленя возросла на 108, косули — на 34, муфлона — на 17 особей.

Охотничьи угодья Севастополя расположены в юго-западной части Крымского полуострова. Это 37 тысяч га общедоступных угодий (54% от общей их площади), остальные — распределены между тремя охотпользователями.