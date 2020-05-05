Плановую госпитализацию не отменяли

Каждый пациент, имеющий хронические заболевания, должен знать, что в экстренных случаях необходимо вызывать скорую помощь или звонить в поликлинику.

В случае обострения хронического заболевания гражданин имеет право обратиться за медицинской помощью, которая будет ему оказана в полном объеме. В случае необходимости врач приедет на дом, а если обратившийся живет недалеко от поликлиники и сам в состоянии прийти в лечебное учреждение, его там обязательно примут.

Важно знать: в связи с режимом повышенной готовности из-за пандемии коронавируса любые виды диагностики и плановые операции отменены, но плановая госпитализация возможна по месту жительства при наличии направления лечащего врача.

Запрета на плановые госпитализации нет, но с каждым случаем нужно разбираться точечно. Если врач прибыл к пациенту и наблюдает многофакторность заболевания, к примеру, колеблется сахар, вместе с этим повышается давление и невозможно обеспечить стабилизацию состояния на дому — пациент может пройти плановое стационарное лечение.

Если в больнице по месту жительства для срочного лечения нет профильных коек, то врач в обязательном порядке должен связаться с той больницей, в которой они есть, и решить вопрос в пользу больного. Этот механизм на сегодня отработан.

«Все больницы между собой взаимодействуют. У нас организован зеленый коридор, и он сохраняется даже в режиме самоизоляции для хронических больных с профилем онкология», — подчеркивает В.Гавриляк.

Если же ситуация со здоровьем управляемая, пациент остается дома, медики его навестят и помогут.

— На дому больному обеспечиваются инъекции, УЗИ-диагностика, забор крови, ЭКГ и ежедневное посещение медицинскими работниками. Мы принимаем заявки на медикаменты, сверяем по документам необходимость тех или иных препаратов, выписываем рецепты и осуществляем доставку лекарств хроническим больным на дом. В среднем на это уходит около полутора суток, — объяснила В.Гавриляк.

Уделяйте себе больше внимания

В период самоизоляции людям, страдающим сахарным диабетом, кардиологическими и другими хроническими заболеваниями, рекомендуется вести дневники-наблюдения. Утром и вечером надо фиксировать давление, заносить данные измерения частоты пульса, уровень сахара в течение дня, соблюдать диету и вести учет съеденного. Все эти данные необходимы врачу для объективной оценки вашего состояния здоровья.

Люди с хроническими заболеваниями должны оставаться активными даже в режиме самоизоляции. Поэтому ежедневная минимальная утренняя гимнастика будет способствовать поддержанию тонуса и здоровых сил в организме.

Выходя из дома, все граждане должны соблюдать меры профилактики: надевать перчатки, маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать мест массового скопления людей.