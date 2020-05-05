Еще семеро новых заболевших

Как сообщила пресс-служба правительства Севастополя, на утро 5 мая в городе зарегистрировано семь новых случаев заболевания COVID-19. Все они у вахтовиков со строек военных объектов, контактировавших с ранее заболевшими.

Эти семь строителей были изолированы на прошлой неделе в обсерваторах Минобороны.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 98 случаев, 15 человек выписаны после выздоровления, 2 человека умерло. В инфекционной больнице находятся под наблюдением 130 человек. Под наблюдением по месту жительства — 1364. В обсерваторе в пансионате «Изумруд» находятся 104 человека. О количестве вахтовиков закрытых на карантин на военных стройках в Омеге и на Бельбеке не сообщается.