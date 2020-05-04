Защитные костюмы, очки и панорамные маски редакция передала медикам и правоохранителям

Средства индивидуальной защиты шлют в редакцию из Москвы наши земляки, с просьбой передать именно тем, кто в них больше всего нуждается.

К организациям, которые уже получили от «Севастопольской газеты» медицинские маски и инфракрасные термометры, 4 мая добавился еще целый ряд тех, которые в эти непростые для города дни обеспечивает его жизнедеятельность и борется с напастью.

Очередной гуманитарный рейд газеты начался с уже третьего визита в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В прошлые разы сотрудники скорой помощи упомянули, что при наличии у них достаточного количества медицинских масок бригадам скорой помощи совсем не помешали дополнительные бесконтактные термометры — на все бригады не хватает. Их-то и доставил в этот раз заместитель главного редактора Андрей Соболев.

— Лишними точно не будут, — заверили, принимая приборы, в диспетчерской «скорой».

Следующим объектом стала городская инфекционная больница. Туда журналисты «Севастопольской газеты» отправились после звонка, выяснив, что нужно в первую очередь. Собственно, из разговора стало понятно, что неопределенность ситуации исключает самое понятие достаточности. Да, на сегодня есть все, но кто может предсказать, как долго медикам-инфекционистам придется держать оборону против covid-19! Тем более, что количество пациентов увеличивается с каждым днем.

— Сегодняшний день начался с отличной новости — пациентка, что находилась у нас на аппарате ИВЛ, начала дышать самостоятельно. А тут еще вы привезли то, что обязательно пригодится нашим врачам, медсестрам и младшему медперсоналу, — встретила нас у административного корпуса главный врач больницы Инга Матяж.

А.Соболев сам занес коробки с грузом в административное здание, по пути перечисляя их содержимое: «Тут сто защитных костюмов, 25 панорамных масок, 20 защитных очков, два инфракрасных термометра». Все это главврач приняла эмоционально, от души поблагодарив за понимание ситуации и бескорыстие.

С такой же благодарностью привезенную помощь восприняли и в балаклавской больнице №9. Туда отвезли 100 защитных костюмов, 20 панорамных масок, 20 очков и 500 одноразовых медицинских масок.

В момент нашего приезда главврача больницы Елену Волкову срочно вызвали в Орлиное, так что процесс приемки ей пришлось организовывать по телефону. Сестра-хозяйка, заглянув в багажник автомобиля, не смогла сдержать удивления: «Это все нам?»

Узнав о благотворительной акции газеты от коллег со «скорой», в редакцию позвонили из кожвендиспансера и попросили предоставить им 500 медицинских масок и два инфракрасных термометра.

Для сотрудников ГИБДД журналисты передали 500 масок, а Нахимовскому РОВД (представитель от них приехал в редакцию) — 1300 одноразовых масок.

На все звучавшие слова признательности мы не уставали повторять: «Беда-то общая, справляться нужно вместе!»