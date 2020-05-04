Слушания по заповедным фисташкам в Омеге назначены на 25 мая

Севприроднадзор определился с датой проведении публичных обсуждений Материалов комплексного экологического обследования памятника природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглая», но пока не определился с местом их проведения.

Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя (Севприроднадзор) сообщило о проведении публичных (общественных) обсуждений материалов комплексного экологического обследования территорий, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения — памятник природы регионального значения «Фисташки у бухты Круглая».

Доступ общественности к материалам обследования осуществляется с 25 апреля по 25 мая 2020 года:

1. На сайте Внутригородского муниципального образования Гагаринский муниципальный округ по адресу: sovetgag.ru/about/info/messages/6125/.

2. На сайте Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзора) по ссылке yadi.sk/d/dNdVOvpFjyPufg.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в адрес Севприроднадзора (299001, Севастополь, пл.Ластовая, 3) и на адрес электронной почты: sevprirodnadzor@sev.gov.ru.

Дата проведения публичных обсуждений (суммирование поступивших в период с 25.04.2020 по 25.05.2020 листов голосования) — 25 мая 2020 года в 10.00.

О месте проведения будет сообщено дополнительно.