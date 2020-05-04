Неизвестные добывали полезные ископаемые рядом с промплощадкой БРУ

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлены признаки добычи полезных ископаемых без лицензии на пользование недрами на земельном участке общего пользования города Севастополя, прилегающем к производственным площадкам АО «БРУ» и ООО «Доломит».

По данным фактам возбуждено и проводится административное расследование. На сегодняшний день устанавливаются лица, виновные в самовольном пользовании недрами, сообщается на сайте Севприроднадзора.