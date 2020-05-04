9 мая над Севастополем будет 30 залпов салюта

В армейском корпусе Черноморского флота сводные артиллерийские расчёты провели тренировку проведения праздничного артиллерийского салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая артиллерийские залпы будут выполнены над акваторией Севастопольской бухты из 122-мм гаубиц Д-30. Каждый залп будет посвящен знаменательному (переломному) сражению Великой Отечественной войны.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв, перед проведением холостых артиллерийских залпов военнослужащие проверили техническое состояние орудий и салютных установок.

В ходе тренировки личный состав отработал порядок действий при выполнении выстрелов из артиллерийских орудий и салютных установок.