Искатель лучшей жизни шел в Крым пешком, но был задержан пограничниками

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым возбудили уголовное дело в отношении жителя Черновицкой области, гражданина Украины 1978 г.р. за пересечение государственной границы РФ в обход установленных пунктов пропуска.

Иностранец был задержан пограничниками при следовании в пешем порядке с территории Украины. Документов при себе не имел.

В ходе опроса мужчина пояснил, что направлялся в Крым «в поисках лучших условий для жизни». К линии разграничения двух государств следовал попутным транспортом, преодолев за неделю около 800 километров. Украинский пункт пропуска «Каланчак» он обошел в темное время суток.

В настоящее время в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение Государственной границы РФ, принято решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.