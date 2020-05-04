Инвалидам выплату пенсий продлят

Во время режима самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции севастопольцам за продлением пенсии по инвалидности в ПФР обращаться не надо. Органы медико-социальной экспертизы проводят как первичное, так и повторное медицинское освидетельствование граждан в заочном режиме. Затем информация о признании гражданина инвалидом передается в ПФР для продления выплаты пенсии по инвалидности, а также продления ЕДВ.

Что касается граждан, инвалидность которым установлена впервые, то специалисты ПФР свяжутся с данными лицами в телефонном режиме для того, чтобы оказать им содействие в подаче заявления об установлении пенсии по инвалидности и ЕДВ.

Обращаем особое внимание, представители ПФР при этом не запрашивают персональные данные (ФИО, СНИЛС и пр.), поскольку эти сведения уже имеются в распоряжении Пенсионного фонда.