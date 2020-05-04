Фонтаны в парке Победы запустят после праздника

На сайте госзакупок 30 апреля ГБУ «Парки и скверы» разместило объявление о поиске исполнителя по техническому обслуживанию и содержанию фонтанов в парке Победы на период с мая до конца 2020 года. Цена контракта — 16 миллионов рублей. Победителя определят 13 мая.

Обслуживанию подлежат 16 фонтанов в Севастополе: в парке Победы — 10 двойных и три тройных фонтана «Город-герой», а также фонтаны «Центральный», «Салочки» и «Победа».

Согласно техническому заданию фонтаны необходимо запустить после зимнего периода: очистить гранитную поверхность и заполнить их водой; расконсервировать основные насосы, проверить и отрегулировать системы вентиляции и электрооборудования; обновить программное обеспечение.

Также предусмотрены ежемесячные плановые профилактические работы и санитарное содержание: очистка фильтров, проверка работоспособности насосов; слив воды и уборка чаши фонтанов; протирка гранита стен и бортов с применением специальной химии. Консервация фонтанов на зимний период.

Напомним, фонтаны в парке Победы впервые в тестовом режиме запустили 8 мая прошлого года. Но радовали они севастопольцев недолго. Уже к середине лета фонтаны были остановлены, а воду из чашей не слили. Она застоялась и зацвела. Все 16 фонтанов превратились в затхлые болота — рассадник антисанитарии и прибежище чаек.

В конце августа 2019 года бывший и.о.директора Департамента капитального строительства Даниил Кирилкин обещал, что фонтаны заработают к началу сентября. Но вопреки обещаниям они не заработали. Следующей датой запуска фонтанов городские чиновники объявили конец декабря, когда строители передадут их на баланс города.

Показательно, что в ГБУ «Парки и скверы» только за неделю до празднования 75-летия Победы вспомнили о фонтанах парка Победы.