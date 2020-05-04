Два новых заболевших

По состоянию на утро 4 мая в Севастополе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Новые заболевшие находились в контакте с людьми, заболевшими ранее.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрирован 91 случай covid-19, выписаны после выздоровления 11 человек, два летальных случая.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 139 человек. Под наблюдением по месту жительства — 1501.

На обсервации в пансионате «Изумруд» находятся 89 человек, на строительных площадках стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке — 704 человека.

На территории Республики Крым на утро 4 мая зарегистрировано 111 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 39 человек.