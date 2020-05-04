Бездомных животных опять будут отлавливать сомнительные подрядчики

Размещенное ГБУ «Парки и скверы» извещение о поиске исполнителя госзаказа по изъятию, стерилизации, биркованию и утилизации бездомных животных вызвало особый интерес зоозащитников. Причина — разгоревшийся в начале года скандал по поводу жестокого обращения с животными в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Севастополе.

Объявление было размещено на сайте госзакупок в конце марта. Стоимость контракта порядка 22 миллионов рублей. Как сказано в документе, работы направлены на гуманное регулирование численности бездомных животных и предотвращение возникновения и распространения болезней. Техническим заданием предусмотрено «отработать» около 2,5 тысяч животных. Реализация проекта рассчитана до конца года.

В документе приведены цены на оказание услуг, на основании которых сформирована стоимость госзаказа. Так, стерилизация одной особи стоит порядка 6,3 тысячи рублей; вакцинация — 420 рублей; биркование — 550; чипирование — 780; эвтаназия — 7,6 тысячи рублей; утилизация — 450; изъятие из окружающей среды и транспортировка — почти 5 тысяч рублей; поддержание надлежащих условий жизнедеятельности и кормление животного — 600 рублей в день.

Незаконное техзадание

У потенциальных участников конкурса возникли вопросы к документации закупки, подготовленной ГБУ «Парки и скверы». В частности, там допускается гибель животных при отлове.

«Допущение в техническом задании возможности гибели животных при отлове имеет все признаки осознанной подмены закрепленного законом метода регулирования численности популяции — с гуманного метода массовых стерилизаций на незаконный метод убийств на этапе отлова. Подмена метода регулирования имеет признаки попытки нецелевого использования бюджетных средств», — указывают специалисты, особо отмечая, что в техзадании предусмотрены основания для умерщвления животных, противоречащие действующему законодательству об обращении с животными.

«Дополнительно обращаем внимание заказчика на то, что умерщвление животных по не предусмотренным законом основаниям (под видом агрессивных, старых, злобных, «вредящих обществу», несоциальных, невостребованных, больных зооантропонозами и так далее животных) является правонарушением, ответственность за которое предусмотрена в Уголовном законодательстве Российской Федерации», — говорится в комментарии к конкурсной документации.

В ряде субъектов РФ в 2019 году были вынесены приговоры подрядчикам, осуществлявшим незаконное умерщвление отловленных животных при реализации муниципальных контрактов. Нарушители были осуждены по уголовным статьям.

Участники аукциона предупреждают, что о готовящемся незаконном умерщвлении животных по не предусмотренным федеральным законодательством основаниям, которое предусмотрено техническим заданием, будет подготовлено обращение в УМВД и в прокуратуру.

Также потенциальным участникам не понятно, почему в документации самой дорогой услугой является эвтаназия? Цена эвтаназии значительно превышает стерилизацию и другие более сложные и затратные услуги. По их мнению, такие условия приведут к тому, что подрядчику выгодно будет просто у всех животных найти основания для эвтаназии и применить ее.

У зоозащитников возникли подозрения

Севастопольские зоозащитники также изучили условия тендера, памятуя, что подобные контракты выигрывают неизвестные или безответственные исполнители, которых неоднократно подозревали в жестоком обращении с животными.

— В городе 25 частных ветеринарных клиник и государственная ветеринарная станция, которые все вместе легко могли бы справиться с задачей контракта. Но ГБУ «Парки и скверы» в условиях закупки исключило такую возможность, определив для обеспечения контракта сумму более двух миллионов рублей, что неподъемно ни для одной частной клиники.

Также они недоумевают, каким образом было сформировано количество животных, нуждающихся в обработке, — 2500?

В документацию пришлось вносить изменения

В связи с многочисленными претензиями к техническому заданию ГБУ «Парки и скверы» пришлось внести изменения в документацию по проведению конкурса, а также дать разъяснения по некоторым пунктам.

Интересны объяснения относительно расчета цены на услуги. Оказывается, для определения цены контракта ГБУ «Парки и скверы» разослало потенциальным исполнителям запросы ценовой информации и на основании полученных ответов произвело расчет. Каким именно потенциальным исполнителям были посланы запросы, в документе не указано.

Победителя аукциона должны были определить 12 мая, но 30 апреля стало известно, что поиск исполнителя по данному лоту отменен.

Напомним, что 12 февраля актриса Елена Сафонова присутствовала на пресс-конференции центра защиты прав животных «Вита» в Интерфаксе, после чего она обратилась с открытым письмом к президенту Владимиру Путину, в котором подняла проблему жестокого обращения с бездомными животными в России и, в частности, в Севастополе.

Из ее письма стало известно, что в мае 2019 года ГБУ «Парки и скверы» заключило контракт на отлов и стерилизацию 1350 собак на 16 миллионов рублей с Верой Халимовой, которая за несколько дней до этого зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель в Самаре. Севастопольские зоозащитники выражали ИП В.Халимовой недоверие, критиковали за небезопасный процесс стерилизации, предъявляли претензии к качеству и непрозрачности работы.