35 проектов общественников получили поддержку

Подведены итоги лучших проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) для получения финансовой поддержки из бюджета города.

В этом году для реализации социальных программ севастопольских некоммерческих организаций правительством Севастополя выделено более 22 миллионов рублей. Срок реализации проектов рассчитан до конца года.

Всего на конкурс было представлено 63 проекта, 35 — признаны победителями.

Лучшие проекты определялись конкурсной комиссией, в которую вошли представители департамента общественных коммуникаций, члены Общественной палаты, депутат Законодательного собрания.

В первую десятку проектов, получивших от конкурсной комиссии наибольшее количество баллов, вошли (в порядке убывания):

1. Севастопольский благотворительный фонд Юрия Розума с проектом «Где рождается музыка» получит субсидию в размере около 150 тысяч рублей.

2. Союз «Севастопольская торгово-промышленная палата» — «Менторская поддержка проектов СОНКО как средство помощи и контроля за соблюдением условия расходования целевых субсидий в рамках развития сектора социально ориентированных некоммерческих организаций» — 1,5 млн рублей.

3. Автономная некоммерческая организация «Центр реализации программ и проектов Парка Патриот» — «Уроки живой истории на 30-й бронебашенной батарее» — 375 тысяч рублей.

4. Севастопольская региональная общественная организация защиты детства и материнства «Севастопольские мамы» — «Возрождение традиции вручения памятного знака «Родившемуся в городе-герое Севастополе» — полмиллиона рублей.

5. Севастопольская региональная общественная организация поддержки общественных инициатив «Наш Севастополь» — «Ребята севастопольской прописки» — полмиллиона рублей.

6. Севастопольская региональная общественная организация «Объединение инвалидов с детства и членов их семей «Дом солнца» — «Труд, доступный каждому» — 350 тысяч рублей.

7. Севастопольская региональная общественная организация «Исторический клуб «Севастополь Таврический» — «Севастополь. 1920-2020. Люди и судьбы» — около 700 тысяч рублей.

8. Региональная общественная организация «Севастопольский региональный центр крымскотатарской культуры» — «Сохраняя традиции — шагаем в будущее» — почти 850 тысяч рублей.

9. Севастопольское региональное отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» — «Территория равных прав» — более 500 тысяч рублей.

10. Благотворительный фонд волонтеров «Сердце Севастополя» — «Сиротству нет!» — около одного миллиона рублей.

Отметим проекты, которые не вошли в этот топ, но получат на реализацию более миллиона рублей:

— Автономная некоммерческая организация «Совет отцов Севастополя» — «Под Георгиевским флагом «Меркурия» — «Доблесть потомков в Крымской войне» — почти 1,2 млн рублей;

— Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» — «Форум социальный Севастополь» — почти 1,3 млн рублей;

— Севастопольская региональная организация родителей детей-инвалидов «Особые дети» — «Создание ресурсного центра комплексного сопровождения лиц с ментальными и иными нарушениями развития на всех этапах жизни, путем расширения деятельности РЦ «Подсоба особым» — около 1,2 млн рублей.

В конкурсе участвовали две конкурирующие общественные организации, представляющие один и тот же проект, — «Бессмертный полк» Севастополя. Обе получили субсидии от правительства города в размере около полумиллиона рублей. При этом из-за коронавируса шествие «Бессмертного полка» 9 мая не состоится.

— В случае, если проект не может быть осуществлен сейчас, например, «Бессмертный полк», который в данный момент будет проходить в онлайн-режиме, то при необходимости при согласовании с Департаментом общественных коммуникаций сроки реализации будут переноситься, — объяснила сутуацию директор департамента общественных коммуникаций Анастасия Солопеко.