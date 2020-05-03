В Севастополе уже 89 заболевших и двое умерших

На утро 3 мая в городе зарегистрировано три новых случая заболевания и одна смерть от новой коронавирусной инфекции.

Новые заболевшие — из контактной группы.

73-летняя женщина с хроническими заболеваниями и подтверждённым диагнозом Covid-19 умерла в городской инфекционной больнице. Для лечения ее подключали к аппарату ИВЛ.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 89 случаев заболевания Covid-19, 10 человек выписаны после выздоровления, два человека умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 141 человек.

Под наблюдением по месту жительства — 1212.

В режиме обсерватора работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 78 человек, в обсервации на строительных площадках – 704.