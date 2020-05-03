Пожар случился из-за стиральной машинки

В воскресенье, 3 мая, в 17.29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Севастополю поступила информация о пожаре в одной из квартир десятиэтажного дома по ул.Николая Музыки: из окна на четвертом этаже шел дым.

По прибытии спасатели незамедлительно провели эвакуацию жильцов. На свежий воздух было выведено 80 человек, среди которых двое детей, а также двое домашних питомцев. Использовались средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Звеном ГДЗС сотрудники МЧС проникли в квартиру, где был обнаружен очаг возгорания: горела стиральная машина, установленная на кухне. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров. Полностью он был ликвидирован в 18.10. В работах участвовали пять человек личного состава и две единицы техники.