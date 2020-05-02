Очередной заболевший — вахтовик из Омеги

На утро 2 мая в Севастополе зарегистрирован ещё один случай случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это строитель военного госпиталя в Омеге, который находился в контактной группе с ранее заболевшим.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 86 случаев, 10 человек выписаны после выздоровления, один умер.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 144 человека. Под наблюдением по месту жительства — 1231.

В режиме обсерватора работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В пансионате «Изумруд» находятся 83 человека, в обсервации на строительных площадках — 704.