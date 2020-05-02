Катера объединили с троллейбусами

Пассажирские катера, до сих пор принадлежавшие Севморпорту, решением городского правительства от 30 апреля передали ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Как пояснил представивший на заседании правительства проект соответствующего постановления директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев, передача катеров троллейбусникам позволит сконцентрировать все пассажирские перевозки в одном предприятии, а порт нацелит на основной вид деятельности.

— Катерные перевозки — это у нас часть городского общественного транспорта, по сути, это те же самые пассажиры, которые используют те же проездные документы для проезда по городу. Мы просто концентрируем городской пассажирский транспорт на одном предприятии, фактически делаем так, как было в советское время, когда была единая система управления общественным транспортом, — добавил к докладу заместитель губернатора Денис Солодовников.

По его мнению, передача позволит более грамотно управлять всем городским пассажирским транспортом в случае прекращения действия одного вида и необходимости срочной замены его другим.

— Кроме того, это все убыточная деятельность, — продолжил аргументировать Д.Солодовников.

Врио губернатора Михаил Развожаев полностью поддержал такой посыл, заявив, что с точки зрения управления здесь виден резерв для повышения эффективности.

Напомним, что предыдущая попытка объединить катера с троллейбусами состоялось в июне 2019 года. Тогда на заседании правительства Севастополя, руководимого Дмитрием Овсянниковым, приняли распоряжение о приобретении для города пяти пассажирских катеров на условиях лизинга и определили заказчиком такой закупки ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Тогда даже встал вопрос даже о переименовании ГУПа, с перспективой включения в состав троллейбусного предприятия еще и катеров с созданием службы морских перевозок. Севморпорту должны были оставить только стивидорные функции.

Уже 5 июля на сайте госзакупок было размещено извещение о закупке пяти катеров для ГУПС «Севэлектротранс им.Круподерова» у единственного поставщика. Стоимость катеров превышала всякие разумные пределы — 2,3 млрд бюджетных рублей.

Но грандиозная закупка не состоялась. К февралю выяснилось, что катера для Севастополя за сумму, в два раза меньшую (1,2 млрд рублей), закажет ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания», которая поставляет в город троллейбусы в рамках программы некоммерческого лизинга.

Нынешняя, очередная попытка объединить катера с троллейбусами вызвала недоумение у горожан. В частности, один из пользователей фейсбука отреагировал на такую информацию следующим комментарием: «Это почти единственная доходная структура порта. Далее троллейбусники будут арендовать у порта причалы, ремонтную базу, решать проблемы с диспетчерской службой, безопасностью мореплавания и прочими вопросами, о которых они даже не подозревают? Вот тут-то катера точно станут убыточными».

К слову, интересен еще один вопрос: ограничится ли процесс передачи только теми катерами, что на ходу, и куда денутся те, что годами стоят в отстое?