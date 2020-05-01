Новый заболевший был в контакте с инфицированным

По состоянию на утро 1 мая в Севастополе зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Это человек, который был в контакте с ранее заболевшим.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрировано 85 случаев, десять человек выписаны после выздоровления, один человек умер.

В инфекционной больнице находятся под наблюдением 143 человека, в городской больнице №9 – 66. Под наблюдением по месту жительства – 1128 человека.

В режиме обсерваторов работают пансионат «Изумруд», а также стройки Минобороны РФ в бухте Омега и на Бельбеке. В «Изумруде» — 80 человек, в обсервации на строительных площадках – 704.