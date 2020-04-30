В садовых товариществах введут режим экономии воды

Основанием к нему стало начало сезона активного полива на фоне снижения запасов воды в Чернореченском водохранилище.

— Пока запасы позволяют обеспечивать полноценно город водой. Тем не менее, режим экономии надо постепенно вводить. Вопрос даже не в режиме экономии, а в эффективном и рациональном использовании важнейшего для нас ресурса, — объяснил врио губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, ему известно из социальных сетей, что в состоявшихся в СНТ встречах приняли участие не все заинтересованные лица. И вообще по этому вопросу сохраняется некоторое недопонимание.

Врио губернатора распорядился распространить в СМИ информацию, «как, кому и в какое время будет подаваться вода и как этот режим будет у нас действовать».

В соцсетях активно обсуждается, что ограничивать подачу воды в Севастополе начнут именно с дачников, включая ее по графику и уменьшив напор. Но для полива в садовых товариществах используют не водопроводную воду, а воду из собственных скважин, что намного дешевле.

Чернореченское водохранилище, откуда вода подается в город, сейчас заполнено лишь на половину. Надежды на зимние осадки не сбылись.