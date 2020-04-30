В садовых товариществах введут режим экономии воды
Садоводов просят эффективно расходовать воду. Призыв об этом озвучили на заседании правительства Севастополя 30 апреля.
Основанием к нему стало начало сезона активного полива на фоне снижения запасов воды в Чернореченском водохранилище.
— Пока запасы позволяют обеспечивать полноценно город водой. Тем не менее, режим экономии надо постепенно вводить. Вопрос даже не в режиме экономии, а в эффективном и рациональном использовании важнейшего для нас ресурса, — объяснил врио губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, ему известно из социальных сетей, что в состоявшихся в СНТ встречах приняли участие не все заинтересованные лица. И вообще по этому вопросу сохраняется некоторое недопонимание.
Врио губернатора распорядился распространить в СМИ информацию, «как, кому и в какое время будет подаваться вода и как этот режим будет у нас действовать».
В соцсетях активно обсуждается, что ограничивать подачу воды в Севастополе начнут именно с дачников, включая ее по графику и уменьшив напор. Но для полива в садовых товариществах используют не водопроводную воду, а воду из собственных скважин, что намного дешевле.
Чернореченское водохранилище, откуда вода подается в город, сейчас заполнено лишь на половину. Надежды на зимние осадки не сбылись.