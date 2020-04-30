Введен особый противопожарный режим

С 1 мая сроком на 21 календарный день постановлением городского правительства устанавливается особый противопожарный режим на территориях населенных пунктов, мест массового отдыха, граничащих с территорией Севастопольского лесничества, и на самих этих территориях, садоводческих товариществ и землях сельскохозяйственного назначения.

Посещение лесов на этот период запрещается. Усиленные меры пожарной безопасности действуют и на остальных территориях.

В лесничествах устанавливается режим круглосуточного дежурства, мобильные группы МЧС патрулируют особо опасные в пожарном отношении участки.

Для обеспечения пожарной безопасности Севастопольской зоны Южного берега Крыма в круглосуточном режиме работает пожарно-спасательный пост ГУ МЧС России по Севастополю, расположенный в урочище Ласпи. Помимо борьбы с огнем специалисты отдельного поста привлекаются на оказание помощи в дорожно-транспортных происшествиях, где нужно применить аварийно-спасательную технику.

Важно отметить, что в разгар пожароопасного периода введено ограничение въезда на территорию лесов — они закрыты шлагбаумами. При высоком классе пожарной опасности посещение лесных массивов запрещается.