На форт «Сталин» наступает застройка

Общественная поисковая организация «Долг» пытается защитить от индивидуальной жилой застройки территорию, на которой расположен памятник защитникам 365-й зенитной батареи. Поисковики обратились с заявлением в Генеральную прокуратуру, которая поручила провести проверку. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства формирования и использования земельных участков по ул.Ясеневой в районе исторического объекта.

В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как пояснила «Севастопольской газете» руководитель общественной поисковой организации «Долг» Марина Гавриленко, на этом месте нарезаны три земельных участка, которые в случае их застройки полностью перегородят не только подъезд, но и подход к памятнику. Один из участков, существующий с 2016 года, находится прямо около памятника, до непосредственно захоронения остается не более 10 метров.

Получается, что в этом месте наслаиваются три охранные зоны: само захоронение, охранная зона памятника «Героям 365-й зенитной батареи» и охранная зона выявленного объекта культурного наследия «Сооружение 365-я зенитная батарея».

— Три года участки стоят мертвым грузом, но три недели назад их владелец предупредил местных жителей, а те передали мне, что хозяин заканчивает строительство дома на Фиоленте и переходит строить сюда. Я раньше обращалась во все инстанции с подробным описанием героического прошлого Севастополя, призывая сохранить это место, но сейчас просто решила написать в городскую прокуратуру, надеясь, что хоть это поможет. Из городской прокуратуры мое заявление передали в Нахимовскую прокуратуру, где пообещали разобраться, почему Севнаследием до сих пор не установлена охранная зона, — рассказала М.Гавриленко.

Справка

365-я зенитная батарея находится на господствующей высоте 60.0 с круговым обзором на Северной стороне Севастополя, в районе железнодорожной станции Мекензиевы горы. Батарея была построена в 30-е годы 20 века и обладала развитой инфраструктурой, которая включала госпиталь, склады и бетонные переходы. Вооружение состояло из четырех 76-миллиметровых зенитных пушек.

В 1855 году на этой высоте был один из «нагорных» редутов с целью недопущения переправки союзников через бухту.

В 1941-1942 годах 365-я зенитная батарея сыграла особую роль в обороне Севастополя, поскольку была расположена на кратчайшем пути подлета вражеской авиации, рядом с высотой находилась самая короткая дорога к городу и к арсеналу флота.

Немцами батарея именовалась «Форт Сталин».