Опять перекроют проезд по Камышовскому шоссе

Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве строительно-монтажных работ на Камышовском шоссе полное ограничение движения транспортных средств вводится 1 мая с 8.00 до 18.00:

— на участке от пересечения с ул.Индустриальная до дома №26;

— на участке от Фиолентовского кольца до пересечения с ул.Шевченко

Для транспорта специального назначения и жителей домов, попадающих в зону производства работ, будет организован свободный проезд.