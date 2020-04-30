Опять перекроют проезд по Камышовскому шоссе
Севавтодор информирует о введении полного ограничения движения транспортных средств на участке автомобильной дороги Севастополь – порт Камышовая бухта.
Для обеспечения безопасности дорожного движения при производстве строительно-монтажных работ на Камышовском шоссе полное ограничение движения транспортных средств вводится 1 мая с 8.00 до 18.00:
— на участке от пересечения с ул.Индустриальная до дома №26;
— на участке от Фиолентовского кольца до пересечения с ул.Шевченко
Для транспорта специального назначения и жителей домов, попадающих в зону производства работ, будет организован свободный проезд.