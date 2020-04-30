Движение по Большой Морской откроют 1 мая

Открытие движения по реконструированной улице Большая Морская в первый майский день анонсировал 30 апреля врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

— Последние косметические доделки наши реставраторы доделывают, тем не менее завтра мы готовы открывать рабочее движение, — сказал он, правда напомнив об оставшихся вопросах к качеству асфальтового покрытия.

— Лаборатория все необходимые замеры сделала, керны взяты, ждем оценки и соответствующих выводов, — продолжил врио, адресовав своему заместителю Денису Солодовникову вопросы о готовности проезжей части к запуску движения.

Тот пояснил, что остались вопросы с оформлением передачи надлежащим образом контактной сети, дескать, надо соблюсти букву закона, но это вопрос дней. Однако это касается только троллейбусов, остальные виды общественного транспорта могут начать движение с завтрашнего дня.

— Что касается троллейбусов, то в максимально короткие сроки прошу разобраться со всеми документами и вернуть троллейбусы на Большую Морскую, — подытожил М.Развожаев.

Реконструкция одной из главных улиц Севастополя выполнена в рамках договора сотрудничества с правительством Москвы.