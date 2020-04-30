Две семьи поддержали деньгами

Две семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, на внеочередном заседании правительства Севастополя 29 апреля решено поддержать единовременными выплатами из резервного фонда.

Согласно данному решению, 300 тысяч рублей выделено медицинской сестре больницы №3 им.Даши Севастопольской Юлии Рудневой, которая по трагическому стечению обстоятельств попала в группу риска и находилась в обсерваторе, когда погиб ее сын.

Кроме того, один миллион рублей выделен вдове Дмитрия Заварихина, пилота военного самолета СУ-27, который погиб в акватории Черного моря 25 марта. У военнослужащего осталось трое детей трех, семи и 16 лет.

Как было озвучено, семью, потерявшего отца и мужа, должен взять под опеку флот, но город решил поддержать его семью материально.