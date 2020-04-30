Будет считаться смертью от коронавируса

На заседании правительства Севастополя 30 апреля сообщили о первом в городе случае смерти пациента, у которого был диагностирован коронавирус.

Мужчина был госпитализирован в городскую инфекционную больницу, имея тяжелый онкологический диагноз.

«Сегодня в инфекционной больнице умер пациент с диагнозом «коронавирус». У него был осложненный анамнез, он находился на паллиативной койке в больнице Даши Севастопольской. У него был подтвержден ковид-19. Сейчас проводятся мероприятия, по которым должны определить окончательную причину смерти», — сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Он объяснил, что статистика все равно засчитает этот случай как смерть от коронавируса.

Помимо уже объявленного на утро, 30 апреля нового заболевшего, выяснилось, что диагностированы еще шесть случаев заболевания. Четыре из получившах подтверждение на коронавирус — это младший медицинский персонал больницы №9 (санитарки, кастелянши). Все они находятся в инфекционной больнице. Контактная группа определена.

Таким образом, статистика по коронавирусу в Севастополе на конец апреля — 84 больных. Первые заболевшие в городе были выявлены 27 марта.