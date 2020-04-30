Авария на магистральной оптоволоконной линии

Вызовы на телефоны федеральных мобильных операторов в Крыму в четверг, 30 апреля, проходили с перебоями из-за повреждения магистральной оптоволоконной линии в Ленинском районе полуострова.

Об аварии сообщено на сайте оператора связи «Миранда-медиа»:

30 апреля произошло повреждение на магистральной оптоволоконной линии связи ведущего оператора связи Крыма — ООО «Миранда-медиа». Кабель был порван между поселком Ленино и селом Батальное Ленинского района Крыма. Магистраль повредили неизвестные люди, проводившие работы на участке.

Аварию устраняли инженеры феодосийского участка технической эксплуатации «Миранда-медиа» с 10.00. Работоспособность сети восстановлена в 14.50.