Задержан заместитель гендиректора Крымской железной дороги

Вагоны, за которые можно было выручить 20 миллионов рублей, продали в два раза дешевле.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий лицом из числа руководства ФГУП РК «Крымская железная дорога». Крымским следственным отделом на транспорте установлено, что в сентябре 2018 года должностное лицо ФГУП «Крымские железные дороги» в нарушение требований Федеральных законов, без определения стоимости оценки гособъектов заключило с фирмой договор купли-продажи 54 вагонов на общую сумму более 11 миллионов рублей, указав в документах их непригодность к эксплуатации. В дальнейшем данная сумма была перечислена предпринимателем на расчетный счет предприятия. Однако по результатам оценочного исследования рыночная стоимость имущества составляет свыше 20 миллионов рублей. В результате разница между полученной предприятием прибыли от продажи вагонов и их реальной стоимостью составила свыше 9 миллионов рублей, что является упущенной выгодой для ФГУП.

В настоящее время по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержан заместитель генерального директора ФГУП РК «Крымская железная дорога».

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, изъята документация, представляющая интерес для следствия, назначены соответствующие экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.