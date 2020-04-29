Строительный мусор с Большой Морской нашелся в Лабораторной балке

Диабазовые бордюры, обломки рельсов и куски бетона почему-то не вывезены на специальный полигон строительных отходов, а свалены в огромные терриконы на выезде из города.

Целые терриконы строительного мусора обнаружил в районе Лабораторной балки читатель «Севастопольской газеты» Роман Черненко, когда выгуливал там свою собаку.

По его словам, по объему там свалено несколько вагонов строительных отходов. О том, что все это завезено с ул.Большой Морской, свидетельствует содержание отвалов.

— Старые бордюры из диабаза, обломки серой гранитной плитки, обрамления старых чугунных люков вместе с бетонными плитами, куски уже всем знакомых красных гофрированных труб и даже обломки трамвайных рельсов! Да, да, тех самых, об обнаружении которых, как об уникальном артефакте, так громко заявляли в правительстве, — сообщает Р.Черненко.

Часть всех этих строительных отходов уже разобрали некоторые владельцы близлежащих домов и дач. Спасибо им, что хоть как-то уменьшают количество мусора.

Но проблема в другом. Почему в очередной раз такое происходит? Куда смотрят многочисленные государственные чиновники, наделенные соответствующими контрольными и природоохранными функциями?