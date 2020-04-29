Сквер у собора Петра и Павла капитально отремонтируют

Государственное бюджетное учреждение Севастополя «Парки и скверы» ищет подрядчика, который за 40 миллионов рублей отремонтирует сквер у Петропавловского собора. Объявление об этом размещено на сайте госзакупок 27 апреля.

В рамках проектной документации, которую разработала воронежская фирма ООО «Технодорпроект», предусмотрен ремонт входной группы; штукатурка, покраска парапетов и подпорных стен; мощение дорожек и площадок вибропрессованной плиткой серого цвета; замена асфальтобетонного покрытия на автомобильной парковке и пешеходной дорожке; ремонт лестниц, замена бетонных ступеней на гранитные; установка скамеек и урн; работы по озеленению территории сквера; установка освещения и системы полива. При этом существующая структура сквера будет сохранена.

Проектом предусматривается вырубка трех деревьев, находящихся в крайне неудовлетворительном состоянии, а также обрезка сохраненных зеленых насаждений. Для формирования зон отдыха и создания тени в местах прогулок планируется дополнительно высадить 155 деревьев и кустарников, в том числе вяз плакучий, акацию белую, багрянник европейский, бересклет, красный японский клен, каштан, липу, иву цельнолистную шаровидную, бук восточный.

На территории сквера находится объект культурного наследия федерального значения «Петропавловский собор». Поэтому в случае обнаружения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, земляные работы подрядчиком будут немедленно приостановлены, а материалы направлены в компетентные органы.

Победителя конкурса определят 8 мая. Окончание работ запланировано на 30 ноября 2020 года.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды» и финансируется из бюджета города.