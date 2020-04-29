Режим самоизоляции продлят на две недели

Установленный в Севастополе до 30 апреля режим самоизоляции будет продлен еще на две недели. Об этом сообщил врио губернатора Михаил Развожаев во время совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции, которое провел 28 апреля президент России с руководителями субъектов страны.

М.Развожаев доложил президенту, что в Севастополе под лечение зараженных коронавирусом развернуто 465 коек. Это в два раза больше, чем предусмотрено нормативами Минздрава с учетом численности населения города. Необходимость такого превышения он объяснил расхождением между официальным и фактическим количеством севастопольцев.

«Даже по потреблению воды и хлеба очевидно, что в Севастополе проживает значительно большее количество человек, мы ориентируемся на 700 тысяч», — объяснил М.Развожаев.

Врио губернатора Севастополя попросил президента помочь в решении вопроса социальной поддержки тем категориям, которые не учитываются федеральными мерами.

«Это касается «выпавшей» категории ребятишек до трех лет. В указе Президента №249 сказано, что каждый ребенок, не достигший трех лет, должен получить выплату за три месяца — пять тысяч рублей в месяц. В этот указ не попали дети, которым еще не исполнилось три года: первые дети в семье, родившиеся с 1 апреля до 31 декабря 2017 года. Мы хотели этот вопрос на региональном уровне решить, но лучше сделать это на федеральном уровне, а эти средства направить на другие цели», — предложил М.Развожаев.

Вторая категория — это люди, которые работали нелегально и потеряли работу во время действия режима повышенной готовности. По подсчетам руководителя города, таких в Севастополе 10 тысяч.

«Это те, кто работал неофициально, и поэтому не могут в Службе занятости доказать, что они потеряли работу. Эти люди сейчас наиболее уязвимы. Важно, чтобы они получили поддержку, хотя бы на уровне МРОТ — 12 тысяч рублей. При этом важно соблюсти социальную справедливость: нельзя раздавать деньги тем, кто не устраивался на работу, из-за того, что имел другой источник дохода, от сдачи недвижимости, например», — подчеркнул врио губернатора.

В ходе совещания В.Путин анонсировал продление нерабочих дней в России до 11 мая. «Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними — рабочие дни: 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска. А сейчас — тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими, с сохранением заработной платы», — подчеркнул президент РФ.