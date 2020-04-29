Новых заболевших выявили в городской стоматологии, на военной стройке и в больнице

К уже имеющимся заболевшим covid-19 на утро 29 апреля в Севастополе добавились еще четверо.

Теперь это двое пациентов горбольницы №9, из числа переведенных из больницы им.Даши Севастопольской, стоматолог городской больницы №4 и очередной рабочий с военной стройки на Бельбеке. Такие данные предоставила пресс-служба правительства Севастополя.

— В стационарах инфекционной больницы, городской больнице №9 и в госпитале МО РФ в бухте Омега находятся 68 человек с подтвержденным диагнозом covid-19, — сообщают в пресс-службе, напоминая, что днем раньше на военной стройке в Бельбеке выявлены сразу 36 заболевших, которых частично переместили в военный госпиталь в Омеге, а частично — в городскую больницу №9. Таким образом количество заболевших в Севастополе новой коронавирусной инфекцией с начала года увеличилось до 77 человек. Из них выздоровели 9.

Также сообщается, что в стационаре инфекционной больницы под наблюдением находятся 143 пациента, в городской больнице №9 — 57, под наблюдением по месту жительства — 1052 человека.

В статусе обсерватора сегодня работают пансионат «Изумруд» (77 человек), стройки МО РФ в районе бухты Омега и на Бельбеке (704 человека).