Кто почистит памятную доску в честь героев-очаковцев?

Мемориальная доска в честь героических моряков крейсера «Очаков» на улице, названной в их честь, подернута патиной времени. Говоря проще, доску нужно помыть.

Дом на улице Очаковцев, 2, в первом этаже которого расположен отдел загса Ленинского района, значим почти для каждого севастопольца. Несмотря на тесноту и расположение у дороги, заключение брака именно здесь всегда считалось престижным для жителей Севастополя. Здесь соединяли сердца и судьбы пары, их родители, родители родителей, которые и по сей день помнят времена, когда свидетельство о браке им вручала Герой Советского Союза, Почетный гражданин Севастополя Мария Карповна Байда, чье имя с 2005 года носит детский парк напротив. Говорят, за время своей работы М.Байда выдала примерно 60 тысяч свидетельств о заключении брака.

О самой легендарной фронтовичке напоминает небольшая памятная доска авторства Виктора Суханова, укрепленная в 2003 году на лицевом фасаде. На доске обозначен период работы М.Байды в загсе — с 1961-го по 1986 год.

В общем и целом, доска содержится в хорошем состоянии. За ней ухаживают, и это даже подтвердила относительно недавно проведенная экспертиза.

Однако на этом же здании, буквально за углом, расположена еще одна фасадная доска, посвященная героизму тех, во имя кого улица получила свое название.

«Улица названа в честь героического экипажа крейсера «Очаков», флагманского корабля Севастопольского вооруженного восстания в ноябре 1905 года», — читаем на мраморной доске. На ней суровые следы времени. Проще говоря, доску бы хорошо помыть и почистить. Но табуреткой или стремянкой здесь явно не обойтись.

Так кто же должен привести в надлежащий вид доску, посвященную героическим морякам крейсера «Очаков»? Напомним, что от большинства мемориальных и аннотационных досок Управление охраны объектов культурного наследия документально открестилось, фактически вычеркнув их из списка объектов охраны.

Зато в ноябре 2018 года в Севастополе был принят другой документ — постановление правительства «О порядке установки произведений монументального искусства и мемориальных досок на территории города Севастополя». Там не только подробно рассказано, как нужно содержать доски и какие существуют условия для их установки, но указывается на того, кто эти доски должен содержать.

Так вот, согласно документу, содержать мемориальную (памятную) доску должны инициаторы установки.

— В случае, если согласие на содержание мемориальной доски дано собственниками или иными законными владельцами здания либо собственниками помещений в многоквартирном жилом доме, на котором в установлена мемориальная доска, ее содержание возлагается на лиц, перечисленных в настоящем абзаце, — просто и ясно сказано в постановлении.

Казалось бы, все понятно. Кроме одного: какая роль в процессе ухода возлагается на управляющую компанию, которой, как известно, жильцы дома далеко не безвозмездно доверили обязанности по его содержанию, и фасадов в том числе. Так что, получается, данный вопрос следует адресовать управляющей компании «Центр».

Или этим должны заняться службы департамента городского хозяйства? Доска-то «украшает» фасад в центральной части города.

И в самом деле, пора почистить доску!