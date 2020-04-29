«Дорогу на Рим» из-за коронавируса построят к середине лета

Новодел по старинке

Достижения античной цивилизации, музейные экспонаты, строения, сохранившиеся в мире только в виде руин, в ближайшее время станут доступны для обозрения в первозданном виде.

Центром площадки стала реконструкция римского деревянно-земляного форта — каструма. Он включает в себя ров, земляной вал, галерею, смотровые башни и ворота. Именно такие оборонительные сооружения римская армия возводила на завоеванных территориях.

Внутри форта энтузиасты реконструировали ряд сооружений — казарму, преторий, военный лагерь. Все элементы площадки изготовлены на основе археологических находок и научных данных.

Открыть экскурсионные маршруты в парке живой истории на площадках «Средневековье» и «Крымская война» планировалось к майским праздникам, а площадку «Античность» (римскую крепость) — к июлю. Римская крепость уже построена. Сейчас строится обзорная тропа вокруг крепости и мостится «дорога на Рим». Также на объекте будет проведено обустройство караульных помещений и ворот, оформляются экспозиции военного лагеря легионеров и гладиаторов, для гладиаторов строится арена. Но в связи с объявленным режимом повышенной готовности по борьбе с распространением коронавируса директор парка живой истории «Федюхины высоты» Ольга Глухова сообщила, что строительные работы приостановлены, и это задержит планы по открытию площадок.

«Сейчас в парке работает только охрана, которую пришлось усилить. Так как только объявили самоизоляцию, «наши люди» по примеру москвичей пытались прорваться в парк на шашлыки и неработающие площадки», — поделилась последними новостями О.Глухова.

Старая крепость

В основу реконструкции в парке живой истории легли археологические исследования руин сторожевого поста легиона Римской империи на высоте Казацкой у поселка Дергачи.

Эта высота привлекла внимание археологов после того, как при земляных работах (строительстве газопровода) были обнаружены куски черепицы с клеймом VEMI. Найденные ранее в Херсонесе черепицы с такими клеймами позволили предположить, что на этом месте находилось сторожевое укрепление XI Клавдиева легиона Римской империи, входившее в состав вексилляции Нижней Мёзии. Нижняя Мёзия — провинция Римской империи, наместник которой отправлял небольшую часть подчиненных ему войск для защиты Херсонеса.

Впервые легионеры появились на территории современного Крыма во времена войн Рима с царем Боспора Митридатом. Более основательно войска империи обосновались на полуострове во второй половине II века нашей эры.

По словам научного сотрудника отдела «Хора Херсонеса» музея-заповедника «Херсонес Таврический» Валентина Дорошко, центральным сооружением римского поста на высоте Казацкой была квадратная каменная башня, вписанная в центр комплекса, состоящего из крепостной стены — круг диаметром 27 метров — и сооружений различного назначения, пристроенных к ее внутренней стороне. Снаружи укрепления был выкопан разомкнутый ров с южной стороны, где располагались постовые врата. Каменная основа башни имела высоту не менее четырех метров. Найденные при раскопках фрагменты глиняной обмазки со следами дерева могут указывать на существование верхнего яруса из дерева, крытого черепицей. Также среди находок были обнаружены элементы вооружения — металлические чешуи панцирей, детали поясов и наконечники стрел.

Легионеры находились в окрестностях Херсонеса примерно до конца третьего века нашей эры и были вынуждены покинуть Тавриду после того, как на границах Рима в Восточной Европе появились многочисленные и воинственные племена варваров.

Открытие римского военного поста на высоте Казацкой позволило исследователям предположить существование цепи подобных укреплений на гребне Сапун-горы, что и подтвердилось в ходе дальнейших работ.