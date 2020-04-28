Заболевших сovid-19 уже 37

На утро 28 апреля в инфекционной больнице Севастополя проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом covid-19. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

Новая пациентка с таким диагнозом переведена из больницы №9.

Таким образом, с начала года новая коронавирусная инфекция в Севастополе диагностирована у 37 человек, семь из которых уже выписаны после выздоровления.

— На сегодняшний день в инфекционной больнице под наблюдением находятся 140 человек, по месту жительства —1096 человек, — сообщает пресс-служба. В режиме обсерватора работают пансионат «Изумруд», стройки Минобороны РФ в районе бухты Омега и на Бельбеке (там изолированы 784 человека).

Сообщается также, что 28 апреля завершаются карантинные мероприятия в Свято-Георгиевском монастыре, где за время карантина не выявлено ни одного случая заражения.

В Крыму за сутки количество подтвержденных носителей коронавирусной инфекцией увеличилось на девять человек. Семь человек — это семья из Ялты, давно находящаяся под наблюдением, один человек с пневмонией из Алушты и сотрудница Республиканской детской клинической больницы в Симферополе. Общее число заразившихся с начала года достигло 79. Под медицинским наблюдением находятся 1606 человек, в стационарах — 97, изолированы в обсерваторы — 492 человека, выздоровели — 29.