За день количество коронавирусных больных удвоилось

На 28 апреля в Севастополе зарегистрировано 73 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Новый очаг, давший прирост количества заболевших в два раза — +36, — это стройка военного объекта на Бельбеке.

Первый заболевший вахтовик был выявлен там на прошлой неделе. Журналистам сообщили о нем в субботу, 25 апреля.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев пояснил, что все рабочие проживали в стройгородке. В субботу, когда оттуда был госпитализирован один рабочий, стройка была переведена в режим обсерватора, у всех строителей взяли анализы.

На 28 апреля из 84 рабочих диагноз коронавирус подтвердился у 36 человек. Часть из них отправлена в военный госпиталь в Омеге, часть — в девятую городскую больницу. Сообщается, что течение болезни у строителей легкое или бессимптомное.

Напомним, что в Крыму на 28 апреля выявлено 79 случаев заражения. Если сравнивать не абсолютные, а относительные цифры — количество заболевших на 10 тысяч населения, то получается, что в Крыму этот показатель в четыре раза ниже, чем в соседнем с ним Севастополе — 0,4 и 1,63.

Напомним, что первые случаи заболевания были выявлены в Севастоопле 27 марта.