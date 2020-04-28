В Севастополе только одно системообразующее предприятие

В федеральный список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на поддержку государства для преодоления последствий пандемии коронавируса, включен ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова».

Минэкономразвития опубликовало окончательный список системообразующих предприятий, которым государство окажет точечную помощь в условиях пандемии. В перечень вошли и крымские, и севастопольские.

Всего в федеральном списке 1151 предприятие. Списки готовили профильные министерства и госкорпорации: 523 представлены Минпромторгом, 162 — Минтрансом, 98 — Минэнерго, 96 — Минсельхозом, 91 — Минкомсвязи, 76 — Минстроем, 38 — Росатомом, 26 — Минкультом, 25 — Роскосмосом, девять — Минспорта, четыре — Минфином. По одному предприятию предложили Минобороны, Росреестр и Минприроды.

Список системообразующих предприятий появился в России во время кризиса 2008-2009 годов, он неоднократно дополнялся и расширялся. В начале 2020 года предполагалось, что в него войдут около 600 компаний, но позднее премьер-министр Михаил Мишустин предложил вместо жесткого перечня предусмотреть отраслевые списки.

Одно плюс два

Только одно самостоятельное севастопольское предприятие вошло в список системообразующих — это ГУП «Севэлектроавтотранс им.Круподерова». Его внес в список Минтранс.

Еще два местных предприятия — ЦКБ «Коралл» и Производственно-техническая база по сервисному обслуживанию и ремонту вооружений — могут рассчитывать на поддержку государства, но в составе акционерных обществ, к которым принадлежат. Это АО «Объединенная судостроительная корпорация» и концерн ВКО «Алмаз-Антей», соответственно.

И «Алмаз-Антей» (отрасль деятельности — радиоэлектронная промышленность), и АО «Объединенная судостроительная корпорация» (судостроение) признаны системообразующими по представлению Минэкономразвития.

В Крыму — 11

В Крыму системообразующими признаны 11 самостоятельных предприятий. Это ООО «Южная пригородная пассажирская компания» (перевозки электричками), АО «Завод «Фиолент» (станкостроение), ПАО «Крымский содовый завод» (химическая промышленность), ГК Оптима: АО «Дружба народов Нова» (производство пищевых продуктов), ГУП РК «Крымские морские порты», ООО «Международный аэропорт «Симферополь», ГУП РК «Крымтроллейбус», ООО «Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов», ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Черноморнефтегаз» и ГУП РК «Крымэнерго».

Напомним, как выбирали системообразующие предприятия. Надо сказать, что компании в Крыму и Севастополе оценивались отдельной строкой: как работающие на рубежах страны (в том числе дальневосточные и калининградские), то есть несущие дополнительную ответственность и важность. Итак, предприятие могло быть признано системообразующим, если имело одно или несколько из следующих оснований: является градообразующим, оказывает существенное влияние на развитие региона, головной исполнитель или исполнитель первого уровня кооперации по гособоронзаказу, осуществляет деятельность по эксплуатации критической инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности в Крыму, Севастополе, Калининградской области и в Дальневосточном федеральном округе, внедряет и разрабатывает технологии и важное программное обеспечение, предоставляет услуги по разработке государственных и информационных систем, общественно значимых сервисов и услуг по информационной безопасности, обеспечивает транспортную доступность удаленных территорий, производит товары, положение которых признано доминирующим на рынке.

Поддержку государства как системообразующие предприятия получат не только транспортные, военные или энергетические компании. В список вошли кинокомпании, такие как Союзмультфильм, Мельница, Смешарики, Мосфильм или Ленфильм.

Минпромторг России внес сотни предприятий — от автопрома и машиностроения до производства одежды и обуви.

Например, из автомобильной промышленности оценить и, если что, поддержать намерены «Автоваз», «Автомобильный завод «Урал», ГАЗ и «Камаз», «Соллерс», «Автотор холдинг», «Рено Россия», «Фольксваген груп Рус», «ПСМА Рус», «Хёндэ мотор мануфактуринг Рус», «Ниссан мэнуфэкчуринг Рус» и «Тойота мотор».

Больше всего в перечне предприятий машиностроения — от «Силовых машин», «Трансмашхолдинга» и «Синары» до Щербинского лифтостроительного завода.

Широко представлена в перечне Минпромторга и легкая промышленность, например, «Парижская коммуна» и «Обувь России», «Твоё», а также «Мануфактуры Боско» и «ТД ГУМ». Системообразующими были признаны издатель настольных игр «Мир хобби», производитель пазлов «Степпазл», а также «Тульская гармонь» и «Павлопосадская платочная мануфактура».

Оценят финансовую устойчивость

Как пояснял глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин, названные «системообразующими» предприятия должны будут пройти специальные стресс-тесты Минэкономразвития — для оценки их финансовой устойчивости. По итогам для каждой компании определят категорию риска — по цветовой шкале от «зеленой» до «красной», после чего государство назначит конкретные меры антикризисной поддержки именно для этого предприятия. Чем больше риска финансового краха из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, тем больше поддержка.

На сайте Минэкономразвития (data.economy.gov.ru) можно увидеть интерактивную инфографику в виде карты и списка, показывающую количество системообразующих предприятий по регионам и отраслям, а также фамилии ответственных за них должностных лиц.

«В перспективе аналогичная инфографика будет разработана для отслеживания антикризисных мер поддержки для предпринимателей в регионах, в том числе по выдаче беспроцентных кредитов, по отсрочкам платежа и других, с актуальным перечнем системообразующих предприятий», — пообещали в пресс-службе Министерства экономического развития Российской Федерации.