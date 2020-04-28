Увеличат сумму компенсации за бесплатный проезд и коммунальные услуги

Для 29 видов льготников денежный эквивалент на бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта составит 446,32 рубля в месяц вместо 235 рублей.

К уже существующим льготным категориям добавляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся по основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета Севастополя.

Увеличится на 16-17% и величина денежного эквивалента на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для каждой из категорий льготников они рассчитываются с учетом процентной скидки (25, 50, 75 и 100%) и обязанностью граждан вносить (не вносить) взносы на капитальный ремонт.

Увеличение суммы денежных эквивалентов связано с изменением региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также увеличением тарифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного автомобильного транспорта.

Реализация постановления будет обеспечиваться Департаментом труда и социальной защиты населения Севастополя. Проект постановления, чтобы вступить в силу, должен пройти общественное обсуждение на отсутствие в нем коррупционной составляющей.

Напомним, что указанные компенсации льготники могут получать не в натуральном виде, а деньгами. Для этого необходимо написать заявление в департамент соцзащиты.