Пост №1 получил новые кабинки для караула

У Вечного огня у мемориальной стены «Героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» на пл.Нахимова установили новые кабинки для школьников, несущих там почетный караул.

Эти кабинки для караула — точные копии тех, что стоят у Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, сообщил журналистам вице-губернатор Владимир Базаров. Их изготовила московская компания «Артпро», которая производит подобные атрибуты для Кремля. Севастопольская фирма, занимающаяся установкой и обслуживанием «умных остановок», заказ оплатила, а доставил их в город подрядчик, выполняющий работы на Большой Морской.

Старые кабинки простояли у мемориала 12 лет, они уже давно отслужили свой срок. Об удручающем их состоянии «Севастопольская газета» писала в сентябре прошлого года. Мы рады, что публикация сработала.

— Надеюсь, что благодаря новым кабинкам преобразуется и вся площадь этого знакового места, — подчеркнул В.Базаров.

И.о.директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Оксана Коротченко поблагодарила правительство города за подарок.

— Пост №10 — это визитная карточка Севастополя. В этом году проводится 47-я вахта, и очень приятно, что в преддверии 75-летия Великой Победы мы получаем такие подарки.

О. Коротченко пообещала, что 9 мая на Вахту памяти на Посту №1 заступят лучшие из лучших юнармейцев, а севастопольцы смогут увидеть их онлайн.

Севастопольский Пост №1 — круглогодичный. Часовые заступают на дежурство 1 сентября и завершают вахту 22 июня. Караул не выходит на пост только при температуре ниже пяти градусов мороза, сильном штормовом ветре и ливне. Все остальные капризы погоды часовым нипочем.

Пост №1 у мемориала на главной площади Севастополя несет почетный караул с 9 мая 1973 года.