Отопление отключат 1 мая

Отопительный сезон 2019-2020 гг. завершат 1 мая. Решение об этом принято на заседании правительства Севастополя 27 апреля. Основанием к принятию постановления стали жалобы горожан, которые уже вторую неделю поступают в департамент городского хозяйства. Правда, одни требуют отключить отопление, другие, наоборот, просят не отключать.

— По установленным законом нормам отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха не падает ниже 8 градусов, — пояснил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, предложив комплексно завершить отопительный сезон 1 мая.

По его словам, ресурсоснабжающим организациям в ближайшие дни будет дано поручение начать подготовку всех объектов коммунальной инфраструктуры к выходу из отопительного сезона, а управляющим компаниям и социальной сфере предписано начать переход с зимнего периода на весенний и начинать подготовку к организации отопительного сезона зимы 2020-2021.

— Это планирование закупок материалов для котельных, формирование аварийного запаса, приобретение шанцевого инструмента, то есть надо начинать полный цикл 2020-2021 гг., — продолжил Е.Горлов.

На вопрос врио губернатора Михаила Развожаева, когда в Севастополе традиционно заканчивается отопительный сезон, Е.Горлов ответил, что обычно в середине апреля. После этого было решено постановление все же принять, но, ориентируясь на обратную связь от горожан.

Напомним, что сезон 2018-2019 годов завершили 22 апреля, в 2017 году топить перестали уже 7 апреля.