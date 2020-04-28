На 9 мая парад устроят в небе

Авиация Южного военного округа 9 мая проведет демонстрационные полеты в 12 городах на территории округа, а также на авиабазе в Армении, сообщили в пресс-службе округа.

Самолеты и вертолеты пролетят парадным строем и над Севастополем.

«Демонстрационные пролеты авиации будут проведены 9 мая 2020 года в 10 часов утра по местному времени в 12 городах на территории округа, а также в Ереване на авиационной базе ЮВО в Республике Армения. Пролеты авиации синхронизированы с торжественными построениями в воинских частях и возложениями венков, а также согласованы с главами администраций субъектов РФ, органами местного самоуправления», — цитирует ТАСС командующего войсками округа генерал-полковника Александра Дворникова.

Пролет авиатехники будет транслироваться в эфире региональных телеканалов.

Всего будет задействовано 126 самолетов и 84 вертолета от соединений и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО и авиабазы.