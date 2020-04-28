Инфракрасные термометры для подстанций скорой помощи

В России 28 апреля считается Днем рождения Службы скорой медицинской помощи. Это профессиональный праздник людей, которые первыми приходят на помощь заболевшим.

Редакция «Севастопольской газеты» продолжила акцию по передаче подстанциям скорой помощи города инфракрасных бесконтактных термометров, начатую на прошлой неделе. Наши журналисты побывали с подарками в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф на ул.Пугачева, на подстанциях в Балаклаве, Инкермане, Орлином, на Северной стороне и на ул.Бориса Михайлова.

«Севастопольская газета» всегда готова помочь словом и делом медикам, которые находятся на переднем крае борьбы с вирусной угрозой.