В Севастополе вводят обязательный масочный режим

На заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 27 апреля было объявлено, что в городе ситуация с заражениями усугубляется, поэтому необходимо ужесточать применяемые меры.

Как выяснилось, новые заболевшие есть, хотя с утра пресс-служба правительства Севастополя отчиталась, что изменений числа инфицированных нет.

На заседании штаба было объявлено, что к 31 случаю заболеваний коронавирусом добавились еще пять. Итого с 27 марта, когда были выявлены первые заболевшие, в Севастополе уже 36 подтвержденных носителей.

«Двое — родственники <...> сотрудницы инфекционного госпиталя, которая была госпитализирована [ранее]. Еще два человека — строители госпиталя на Омеге. Они находились в одной комнате с человеком, которого первым госпитализировали. Их тоже в пятницу госпитализировали. Пятый — тоже сотрудник инфекционной больницы», — уточнил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Он пообещал издать указ о введении масочного режима на территории города. Медицинские маски будут обязательны для посещения магазинов и проезда в общественном транспорте.